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Ausschüttung an Aktionäre 12.06.2026 07:02:35

S&P 500-Titel Ingersoll Rand-Aktie: Diese Ingersoll Rand-Dividendenauszahlung wurde beschlossen

S&P 500-Titel Ingersoll Rand-Aktie: Diese Ingersoll Rand-Dividendenauszahlung wurde beschlossen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Ingersoll Rand-Dividende aus.

Ingersoll Rand
56.15 CHF -2.29%
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Ingersoll Rand am 11.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.08 USD je Aktie vereinbart. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung lässt sich Ingersoll Rand 31.80 Mio. USD kosten. So schrumpfte die Ingersoll Rand- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1.55 Prozent.

Ingersoll Rand-Auszahlungsrendite

Zum New York-Schluss ging der Ingersoll Rand-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 73.20 USD aus dem Handel. Ingersoll Rand verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0.10 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 0.09 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Ingersoll Rand-Kurs via New York um 11.29 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -11.17 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Ingersoll Rand

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 0.05 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0.07 Prozent absinken.

Ingersoll Rand-Basisdaten

Die Dividenden-Aktie Ingersoll Rand gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 27.579 Mrd. USD wert. Das Ingersoll Rand-KGV beträgt aktuell 54.64. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Ingersoll Rand auf 7.651 Mrd.USD, das EPS machte 1.45 USD aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com
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