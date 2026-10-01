Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9336 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’183 0.1%  Bitcoin 71’238 1.1%  Dollar 0.8291 -0.2%  Öl 101.8 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Julius Bär-Aktie: Aktienrückkauf angekündigt
Franken zieht zum Dollar und Euro an - die Gründe
Suche...

Incyte Aktie 134791 / US45337C1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentabler Incyte-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Incyte-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Incyte-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Incyte
99.15 CHF -3.88%
Kaufen Verkaufen

Das Incyte-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Incyte-Aktie betrug an diesem Tag 68.21 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Incyte-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 146.606 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 121.35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’790.65 USD wert. Damit wäre die Investition 77.91 Prozent mehr wert.

Incyte war somit zuletzt am Markt 24.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Incyte Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten