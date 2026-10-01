S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Incyte-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das Incyte-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Incyte-Aktie betrug an diesem Tag 68.21 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Incyte-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 146.606 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 121.35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’790.65 USD wert. Damit wäre die Investition 77.91 Prozent mehr wert.

Incyte war somit zuletzt am Markt 24.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch