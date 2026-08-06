Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel hätte eine Investition in Incyte von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Incyte-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Incyte-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76.30 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.311 Incyte-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 157.01 USD, da sich der Wert eines Incyte-Anteils am 05.08.2026 auf 119.80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57.01 Prozent.
Der Börsenwert von Incyte belief sich zuletzt auf 24.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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