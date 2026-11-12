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|Profitables Incyte-Investment?
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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Incyte von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Incyte-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurden Incyte-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 108.26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92.370 Incyte-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’294.11 USD, da sich der Wert eines Incyte-Anteils am 11.11.2026 auf 122.27 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12.94 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Incyte belief sich zuletzt auf 24.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Incyte am 12.11.2026
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