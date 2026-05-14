Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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14.05.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Incyte-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Incyte-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Incyte-Aktie bei 82.62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.210 Incyte-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 98.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.61 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 119.61 USD entspricht einer Performance von +19.61 Prozent.
Incyte wurde am Markt mit 19.77 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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