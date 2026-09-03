Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Incyte eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Incyte-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76.09 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Incyte-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.142 Incyte-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’693.13 USD, da sich der Wert einer Incyte-Aktie am 02.09.2026 auf 128.83 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 69.31 Prozent gleich.
Insgesamt war Incyte zuletzt 25.38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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