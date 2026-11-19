Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Incyte-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Incyte-Aktie bei 54.27 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.843 Incyte-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 217.06 USD, da sich der Wert einer Incyte-Aktie am 18.11.2026 auf 117.80 USD belief. Mit einer Performance von +117.06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Incyte einen Börsenwert von 24.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch