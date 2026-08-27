Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Incyte-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Incyte-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Incyte-Papier bei 63.86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.566 Incyte-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 200.63 USD, da sich der Wert eines Incyte-Papiers am 26.08.2026 auf 128.12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 100.63 Prozent erhöht.
Der Incyte-Wert an der Börse wurde auf 26.29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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