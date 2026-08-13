Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Incyte-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Incyte-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Incyte-Papier bei 81.05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.338 Incyte-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’490.07 USD, da sich der Wert eines Incyte-Anteils am 12.08.2026 auf 120.77 USD belief. Damit wäre die Investition 49.01 Prozent mehr wert.
Alle Incyte-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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