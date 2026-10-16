Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte eine Illumina-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Illumina-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Illumina-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 400.28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.250 Illumina-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 66.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 267.93 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33.06 Prozent.
Illumina wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41.13 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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