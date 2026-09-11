S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Illumina-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Illumina-Papier bei 151.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.618 Illumina-Aktien. Die gehaltenen Illumina-Anteile wären am 10.09.2026 1’331.98 USD wert, da der Schlussstand 201.27 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33.20 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Illumina belief sich zuletzt auf 30.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch