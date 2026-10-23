S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Illumina-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 138.46 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.222 Illumina-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 269.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’945.67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +94.57 Prozent.

Am Markt war Illumina jüngst 42.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch