S&P 500-Titel Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Illinois Tool Works von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Illinois Tool Works-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 119.84 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Illinois Tool Works-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.344 Illinois Tool Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Illinois Tool Works-Aktie auf 267.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’228.55 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 122.86 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Illinois Tool Works betrug jüngst 78.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch