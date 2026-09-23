S&P 500-Titel Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Illinois Tool Works-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Illinois Tool Works-Papier statt. Diesen Tag beendete das Illinois Tool Works-Papier bei 217.88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Illinois Tool Works-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.459 Illinois Tool Works-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 124.14 USD, da sich der Wert einer Illinois Tool Works-Aktie am 22.09.2026 auf 270.47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24.14 Prozent.

Illinois Tool Works wurde am Markt mit 75.98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch