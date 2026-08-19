Illinois Tool Works Aktie 940785 / US4523081093
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Illinois Tool Works-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Illinois Tool Works-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Illinois Tool Works-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Illinois Tool Works-Aktie bei 235.78 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Illinois Tool Works-Aktie investiert hat, hat nun 4.241 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Illinois Tool Works-Papiers auf 284.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’207.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20.73 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Illinois Tool Works betrug jüngst 82.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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