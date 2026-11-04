S&P 500-Titel Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illinois Tool Works-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Illinois Tool Works-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 244.92 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.408 Illinois Tool Works-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Illinois Tool Works-Aktie auf 286.64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17.03 Prozent.

Am Markt war Illinois Tool Works jüngst 82.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch