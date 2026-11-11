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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illinois Tool Works-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Illinois Tool Works eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Illinois Tool Works-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 232.49 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.301 Illinois Tool Works-Aktien im Depot. Die gehaltenen Illinois Tool Works-Papiere wären am 10.11.2026 1’238.98 USD wert, da der Schlussstand 288.05 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.90 Prozent gesteigert.
Illinois Tool Works erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 81.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Illinois Tool Works Inc.
Analysen zu Illinois Tool Works Inc.
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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