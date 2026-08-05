S&P 500-Titel Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illinois Tool Works-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Illinois Tool Works-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Illinois Tool Works-Anteile an diesem Tag bei 116.84 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Illinois Tool Works-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 85.587 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25’253.34 USD, da sich der Wert einer Illinois Tool Works-Aktie am 04.08.2026 auf 295.06 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152.53 Prozent angewachsen.

Illinois Tool Works war somit zuletzt am Markt 83.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch