Am 19.11.2021 wurde die IDEX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die IDEX-Aktie an diesem Tag bei 234.42 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die IDEX-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42.658 IDEX-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEX-Papiers auf 233.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’945.40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.55 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte IDEX einen Börsenwert von 17.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch