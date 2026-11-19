|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|IDEX-Anlage unter der Lupe
|
19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel IDEX-Aktie: Wäre eine Anlage in IDEX von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
Vor Jahren in IDEX eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 19.11.2021 wurde die IDEX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die IDEX-Aktie an diesem Tag bei 234.42 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die IDEX-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42.658 IDEX-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEX-Papiers auf 233.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’945.40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.55 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte IDEX einen Börsenwert von 17.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu IDEX Corp.
|
19.11.26
|S&P 500-Titel IDEX-Aktie: Wäre eine Anlage in IDEX von vor 5 Jahren lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEX-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Ausblick: IDEX präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEX-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: IDEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IDEX Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.