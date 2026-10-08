IDEX Aktie 940669 / US45167R1041
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in IDEX eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades IDEX-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren IDEX-Anteile an diesem Tag 166.89 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEX-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 59.920 IDEX-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’955.90 USD, da sich der Wert eines IDEX-Papiers am 07.10.2026 auf 232.91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +39.56 Prozent.
IDEX war somit zuletzt am Markt 17.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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