S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IDEX-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren IDEX-Anteile an diesem Tag 166.89 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEX-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 59.920 IDEX-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’955.90 USD, da sich der Wert eines IDEX-Papiers am 07.10.2026 auf 232.91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +39.56 Prozent.

IDEX war somit zuletzt am Markt 17.41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch