S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IDEX-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das IDEX-Papier an diesem Tag bei 221.07 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.523 IDEX-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’064.96 USD, da sich der Wert eines IDEX-Papiers am 21.10.2026 auf 235.43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6.50 Prozent.

IDEX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch