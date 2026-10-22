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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in IDEX-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades IDEX-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das IDEX-Papier an diesem Tag bei 221.07 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.523 IDEX-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’064.96 USD, da sich der Wert eines IDEX-Papiers am 21.10.2026 auf 235.43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6.50 Prozent.
IDEX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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