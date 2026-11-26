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|Profitable IDEX-Investition?
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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IDEX gewesen.
Am 26.11.2016 wurden IDEX-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 93.72 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.067 IDEX-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 240.34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225.25 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140.34 Prozent angezogen.
IDEX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.60 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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