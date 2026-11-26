Am 26.11.2016 wurden IDEX-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 93.72 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.067 IDEX-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 240.34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225.25 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140.34 Prozent angezogen.

IDEX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.60 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch