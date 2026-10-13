S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Huntington Ingalls Industries-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag bei 287.90 USD. Bei einem Huntington Ingalls Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.347 Huntington Ingalls Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Ingalls Industries-Papiers auf 264.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.71 USD wert. Damit wäre die Investition 8.29 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Huntington Ingalls Industries zuletzt 10.44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch