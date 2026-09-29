Huntington Ingalls Industries Aktie 12704680 / US4464131063
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 29.09.2021 wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Huntington Ingalls Industries-Papiers betrug an diesem Tag 197.33 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5.068 Huntington Ingalls Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Ingalls Industries-Papiers auf 257.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’302.64 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 30.26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries bezifferte sich zuletzt auf 10.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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