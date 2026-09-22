Huntington Ingalls Industries Aktie 12704680 / US4464131063
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Huntington Ingalls Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 22.09.2023 wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag 201.08 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.497 Huntington Ingalls Industries-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 276.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.31 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries belief sich zuletzt auf 10.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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