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Huntington Ingalls Industries Aktie 12704680 / US4464131063

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Lukrative Huntington Ingalls Industries-Investition? 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Huntington Ingalls Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Huntington Ingalls Industries
237.15 CHF 1.55%
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Am 01.09.2021 wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Huntington Ingalls Industries-Aktie bei 202.99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.493 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Huntington Ingalls Industries-Anteile wären am 31.08.2026 143.46 USD wert, da der Schlussstand 291.20 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43.46 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries belief sich zuletzt auf 11.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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