S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Huntington Ingalls Industries-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 156.06 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 64.078 Huntington Ingalls Industries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 17’075.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266.48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70.75 Prozent.

Am Markt war Huntington Ingalls Industries jüngst 10.52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch