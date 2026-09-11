Humana Aktie 940174 / US4448591028
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Humana von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Humana-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 11.09.2023 wurden Humana-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Humana-Papier an diesem Tag 467.18 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.214 Humana-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85.78 USD, da sich der Wert einer Humana-Aktie am 10.09.2026 auf 400.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.22 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Humana eine Marktkapitalisierung von 48.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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