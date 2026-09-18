S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Humana-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Humana-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Humana-Anteile letztlich bei 407.79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.452 Humana-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (384.52 USD), wäre das Investment nun 942.94 USD wert. Damit wäre die Investition um 5.71 Prozent gesunken.

Humana war somit zuletzt am Markt 46.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch