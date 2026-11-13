S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel hätte eine Humana-Investition von vor 5 Jahren eingefahren

Am 13.11.2021 wurde das Humana-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Humana-Anteile bei 445.42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.225 Humana-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.61 USD, da sich der Wert eines Humana-Papiers am 12.11.2026 auf 443.68 USD belief. Damit wäre die Investition um 0.39 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Humana bezifferte sich zuletzt auf 53.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch