Humana Aktie 940174 / US4448591028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Humana-Performance
|
04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Humana-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Humana-Aktien gewesen.
Am 04.09.2025 wurde das Humana-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Humana-Anteile bei 312.00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Humana-Aktie investierten, hätten nun 32.051 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’029.49 USD, da sich der Wert eines Humana-Anteils am 03.09.2026 auf 406.52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.29 Prozent vermehrt.
Humana erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Humana Inc.
|
16:02
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Humana-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Humana-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Humana-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Humana von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Humana-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Humana-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Ausblick: Humana öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)