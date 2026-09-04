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Humana Aktie 940174 / US4448591028

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Humana-Performance 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Humana-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Humana-Aktien gewesen.

Humana
325.61 CHF -1.99%
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Am 04.09.2025 wurde das Humana-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Humana-Anteile bei 312.00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Humana-Aktie investierten, hätten nun 32.051 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’029.49 USD, da sich der Wert eines Humana-Anteils am 03.09.2026 auf 406.52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.29 Prozent vermehrt.

Humana erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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