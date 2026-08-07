Humana Aktie 940174 / US4448591028
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Humana-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Humana-Aktien gewesen.
Am 07.08.2025 wurde das Humana-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Humana-Anteile bei 256.14 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Humana-Aktie investierten, hätten nun 3.904 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’433.75 USD, da sich der Wert eines Humana-Anteils am 06.08.2026 auf 367.24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.37 Prozent vermehrt.
Humana erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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