S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HP von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HP-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die HP-Aktie 29.32 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die HP-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 341.064 HP-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 28.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’611.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.89 Prozent verringert.

Der Börsenwert von HP belief sich jüngst auf 26.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch