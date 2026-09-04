HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in HP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HP-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die HP-Aktie 29.86 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die HP-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.349 HP-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 31.93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106.93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6.93 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von HP belief sich jüngst auf 28.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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