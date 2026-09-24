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Howmet Aerospace Aktie 52473598 / US4432011082

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Profitabler Howmet Aerospace-Einstieg? 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Howmet Aerospace
189.10 CHF 2.42%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Howmet Aerospace-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.53 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 31.716 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’255.95 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Anteils am 23.09.2026 auf 228.78 USD belief. Damit wäre die Investition um 625.59 Prozent gestiegen.

Howmet Aerospace war somit zuletzt am Markt 89.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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