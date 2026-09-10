Howmet Aerospace Aktie 52473598 / US4432011082
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Howmet Aerospace-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 183.80 USD wert. Bei einem Howmet Aerospace-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54.407 Howmet Aerospace-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 232.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’656.15 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26.56 Prozent gesteigert.
Howmet Aerospace war somit zuletzt am Markt 92.13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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