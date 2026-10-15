S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Howmet Aerospace-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 44.37 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22.538 Howmet Aerospace-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 217.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’902.86 USD wert. Das entspricht einem Plus von 390.29 Prozent.

Insgesamt war Howmet Aerospace zuletzt 86.58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch