Howmet Aerospace Aktie 52473598 / US4432011082
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howmet Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Howmet Aerospace-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Howmet Aerospace-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Howmet Aerospace-Papier an diesem Tag 191.65 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.522 Howmet Aerospace-Aktien im Depot. Die gehaltenen Howmet Aerospace-Aktien wären am 07.10.2026 116.23 USD wert, da der Schlussstand 222.75 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16.23 Prozent zugenommen.
Howmet Aerospace wurde am Markt mit 92.30 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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