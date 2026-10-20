Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Host Hotels Resorts von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Host Hotels Resorts-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Host Hotels Resorts-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Host Hotels Resorts-Papiers betrug an diesem Tag 16.72 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Host Hotels Resorts-Papier investiert hätte, befänden sich nun 59.809 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 1’446.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44.68 Prozent.
Alle Host Hotels Resorts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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