Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Host Hotels Resorts von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Host Hotels Resorts-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Host Hotels Resorts-Aktie statt. Der Schlusskurs der Host Hotels Resorts-Aktie betrug an diesem Tag 16.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 618.429 Host Hotels Resorts-Anteilen. Die gehaltenen Host Hotels Resorts-Anteile wären am 24.08.2026 14’341.37 USD wert, da der Schlussstand 23.19 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43.41 Prozent angewachsen.
Host Hotels Resorts war somit zuletzt am Markt 15.93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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