S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Host Hotels Resorts-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Host Hotels Resorts-Papier bei 16.13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6.200 Host Hotels Resorts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 25.57 USD gerechnet, wäre die Investition nun 158.52 USD wert. Damit wäre die Investition 58.52 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Host Hotels Resorts eine Marktkapitalisierung von 17.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch