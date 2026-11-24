Heute vor 10 Jahren wurden Host Hotels Resorts-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16.89 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5.921 Host Hotels Resorts-Aktien im Depot. Die gehaltenen Host Hotels Resorts-Aktien wären am 23.11.2026 146.45 USD wert, da der Schlussstand 24.74 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 46.45 Prozent.

Host Hotels Resorts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch