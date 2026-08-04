S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor 10 Jahren eingebracht

Host Hotels Resorts-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Host Hotels Resorts-Aktie an diesem Tag 17.38 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 575.374 Host Hotels Resorts-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Host Hotels Resorts-Papiers auf 25.09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’436.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44.36 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Host Hotels Resorts eine Börsenbewertung in Höhe von 17.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch