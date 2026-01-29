Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausschüttung an Anleger 29.01.2026 16:36:20

S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Hormel Foods-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Hormel Foods-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Hormel Foods
19.08 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Hormel Foods am 28.01.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1.16 USD auszuschütten. Damit wurde die Hormel Foods-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2.65 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet Hormel Foods 633.19 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2.96 Prozent.

Veränderung der Hormel Foods-Dividendenrendite

Das Hormel Foods-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 24.60 USD in den Feierabend. Die Hormel Foods-Dividendenrendite für 2025 beträgt 4.87 Prozent. Die Dividendenrendite vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3.64 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren sank der Kurs von Hormel Foods via New York um 45.06 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -18.24 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Hormel Foods- Dividendenprognose

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1.19 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4.85 Prozent sinken.

Basisinformationen der Hormel Foods-Aktie

Die Dividenden-Aktie Hormel Foods gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 13.793 Mrd. USD wert. Das Hormel Foods-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 27.43. Der Umsatz von Hormel Foods belief sich in 2025 auf 12.106 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 0.87 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: iStockphoto

