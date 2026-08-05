S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 5 Jahren bedeutet

Hormel Foods-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45.52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21.968 Hormel Foods-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (25.34 USD), wäre die Investition nun 556.68 USD wert. Damit wäre die Investition 44.33 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Hormel Foods bezifferte sich zuletzt auf 13.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch