S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 10 Jahren bedeutet

Hormel Foods-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.777 Hormel Foods-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 21.21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.90 USD wert. Mit einer Performance von -41.10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Hormel Foods bezifferte sich zuletzt auf 11.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch