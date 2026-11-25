Heute vor 5 Jahren wurden Hormel Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Hormel Foods-Aktie an diesem Tag bei 42.94 USD. Bei einem Hormel Foods-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 232.883 Hormel Foods-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 5’419.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.27 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 45.81 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Hormel Foods einen Börsenwert von 12.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch