S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Hormel Foods-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38.91 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hormel Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 257.003 Hormel Foods-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 20.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’224.88 USD wert. Das entspricht einem Minus von 47.75 Prozent.

Alle Hormel Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch