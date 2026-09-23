Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hormel Foods-Investmentbeispiel
|
23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Hormel Foods-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurden Hormel Foods-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38.91 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hormel Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 257.003 Hormel Foods-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 20.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’224.88 USD wert. Das entspricht einem Minus von 47.75 Prozent.
Alle Hormel Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hormel Foods Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hormel Foods-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hormel Foods-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Zum Start Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
Analysen zu Hormel Foods Corp.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.