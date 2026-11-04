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|Hormel Foods-Investment im Blick
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hormel Foods-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Hormel Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurde die Hormel Foods-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.43 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 274.499 Hormel Foods-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’835.85 USD, da sich der Wert einer Hormel Foods-Aktie am 03.11.2026 auf 21.26 USD belief. Damit wäre die Investition um 41.64 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Hormel Foods eine Marktkapitalisierung von 11.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Hormel Foods Corp.
Analysen zu Hormel Foods Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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