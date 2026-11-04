S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hormel Foods-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Hormel Foods-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.43 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 274.499 Hormel Foods-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’835.85 USD, da sich der Wert einer Hormel Foods-Aktie am 03.11.2026 auf 21.26 USD belief. Damit wäre die Investition um 41.64 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Hormel Foods eine Marktkapitalisierung von 11.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch