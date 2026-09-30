Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hormel Foods von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Hormel Foods-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Das Hormel Foods-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41.00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hormel Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 2.439 Hormel Foods-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hormel Foods-Papiere wären am 29.09.2026 48.41 USD wert, da der Schlussstand 19.85 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51.59 Prozent abgenommen.
Am Markt war Hormel Foods jüngst 11.00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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